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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, muhtelif miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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