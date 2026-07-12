Umuma açık iş yerlerine alkol denetimi

Bilecik'te umuma açık iş yerlerinde alkol denetimi yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü sınırlarında faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerinde alkol denetimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde, alkol satışı ve içki sunumu yapılan işletmeler kontrol edildi. İş yerlerinde bulunan şahısların kimlik sorguları da gerçekleştirilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı