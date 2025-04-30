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Bilecik'te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bilecik merkez Kızıldamlar Köyü'nde seyir halindeki traktör aniden devrildi. Sürücü İrfan S. yere düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde iken bin anda adeta şaha kalkarak devrilen traktörün sürücü yere düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Kızıldamlar Köyü'nde sabah saatlerinde 16 US 794 plakalı traktör sürücüsü İrfan S. kendisine ait tarlasını sürdüğü esnada araç arka 2 tekerliğinin üzerinde bir anda adeta şaha kalktı. Traktörden düşün sürücü İrfan S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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