Bilecik'te Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Bilecik'te Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bilecik merkez Koyunköy'de seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Özer Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde iken kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Koyunköy'de 16 PM 073 plakalı traktörü sürücüsü Özer Y., aracının bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücüsü altında kaldı. Ağır yaralana şahsı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çıkarırken, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın durumun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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