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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü Murat Ü. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Bozüyük ilçesi Saraycık mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 54 AV 731 plakalı traktörün sürücüsü Murat Ü. Kapanalan Köyü'nden Saraycık mevkiine seyir halinde bulunduğu esnada bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yolun sağında bulunan araziye devrildi. Meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü Murat Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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