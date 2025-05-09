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Bilecik'te Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlandı

Bilecik'te Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlandı
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Bilecik'te düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlama Programı, il protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte trafik güvenliği ve ilk yardım konularında bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Bilecik'te düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası Kutlama Programı, il protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve diğer yetkililer, etkinlikte yer aldı. 700. Yıl Ortaokulu öğrencileri, gösterdikleri etkinliklerle programa renk kattı. Katılımcılar, trafik güvenliği ve ilk yardım konularında bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağladı. Kurulan stantlarda çeşitli ikramlar sunulurken, trafik kuralları ve ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirici tanıtımlar gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, vatandaşlara trafik güvenliği ve acil müdahale konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli aktiviteler düzenlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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