Bilecik'te 'Dur' ihtiyarına araç içinden payp çıktı

Bilecik'te jandarma ekiplerin uygulaması sırasında 'Dur' ihtiyarına araç içinden uyuşturucu kullanma aparatı olan payp çıktı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gölpazarı-Vezirhan Karayolu Beşevler Mahallesi'nde trafik uygulaması yaptı. Uygulamada E.C. idaresindeki 11 DH 726 plakalı araç 'Dur' ihtarına uymadı. Aracı araç takip eden jandarma ekipleri Karaağaç Köyü yol ayrımı bölgesinde durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde şoför koltuğunun ayak paspas kısmının üzerinde peçete ve cam kırıkları olduğu görüldü. Peçeteyi açan ekipler uyuşturucu kullanma aparatı olan payp ele geçirdi.

Jandarma olay ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK