Bilecik'te Trafik Kazasında 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki M.K., motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Eski otogar kavşağından Tevfikbey caddesi üzerinde seyir halindeki Fadıl Ö. idaresindeki 11 ACP 182 plakalı motosiklet, koşarak yola fırlayan 7 yaşındaki M.K.'e çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaya M.K.'e yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
