Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik Eski Otogar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eski Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, eski otogar istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki O.E. idaresindeki 11 MA 0212 plakalı motosiklet ile Y. G. idaresindeki 11 ABY 629 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
