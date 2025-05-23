Bilecik'te Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı
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Bilecik merkezinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinden Stadyum Caddesi istikametine seyir halindeki B.N.Ö. idaresindeki 11 AAN 802 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.R.P. idaresindeki 44 AEF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 44 AEF 494 plakalı otomobil sürücüsü M.R.P. ve araç içinde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki T.P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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