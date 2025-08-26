Bilecik'te Trafik Kazası: Bisikletli Çocuk Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Bisikletli Çocuk Yaralandı
Bilecik'te hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Ümit ile Yeşim sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyit halindeki Emirhan I. idaresindeki 11 EM 363 plakalı araç, kavşağa geldiğinde M.A. (10) idaresindeki bisikletle çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

