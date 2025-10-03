Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaza; Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik kara yolu Küçükyenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki Fahri K. idaresindeki 43 KH 035 plakalı otomobille karşı şeritten gelmekte Hatice Y. idaresindeki 11 AAN 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AAN 146 plakalı otomobil sürücü Hatice Y. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fahri K., İsmail Y., Gülişan Y. ile Sadet O. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

