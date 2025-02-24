Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik-Bozüyük D-650 kara yolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D-650 kara yolunda seyir halindeki 34 VU 0378 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., Karaköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solunda ki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü M.A. araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. ve F.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
img

Mert Hakan'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Rasim'den Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: 'HDP bakanlık alabilir' dediğim için linç edildim

Gürsel Tekin, uzun zaman önce istifaya karar vermiş: Linç edildim
Yüzde 205'e varan artış! İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.