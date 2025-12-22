Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bilecik'in Söğüt ilçesi Söğüt-Eskişehir yolu Zemzemiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Söğüt istikametinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Anıl G.'nin yaptığı 56 AG 033 plakalı otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına çıktı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Fatma G. ile Hilal G. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK