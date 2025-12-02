Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Bozüyük Çevre Yolu'nda meydana geldi. Eskişehir istikametine seyir halindeki plakalı alınamayan otomobil sürücüsü A.A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan beton bariyere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi A.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK