Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te bir kamyonun emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki YR6ILCV İngiltere plakalı otomobil sürücüsü Erhan Z., Kepirler köyü mevkiine geldiğinde aracıyla emniyet şeridinde durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Hasan K. idaresindeki 16 AHM 246 plakalı kamyon otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Erhan Z. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK