Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma başlatıldı
Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi

Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
SGK, çalışmadan emekli olabilmenin detaylarını duyurdu

Çalışmadan emekli olmak mümkün! İşte detaylar

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir kamyonun emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir kamyonun emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki YR6ILCV İngiltere plakalı otomobil sürücüsü Erhan Z., Kepirler köyü mevkiine geldiğinde aracıyla emniyet şeridinde durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Hasan K. idaresindeki 16 AHM 246 plakalı kamyon otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Erhan Z. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

Bacadan çıkan dumanın rengi milyonları hayal kırıklığına uğrattı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

Erdoğan'dan PKK'nın silah bırakacağı günle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.