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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye nakledildi.

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğretmen evi önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Şehadettin K. (69) idaresindeki 11 AAF 763 otomobil ile Mesut K. (65) idaresindeki 35 AC 8655 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ile Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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