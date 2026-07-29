Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza; Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Şelale rampaları Ahmetpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki 34 KV 7208 plakalı otomobil sürücüsü Selim Dönmez bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Selim Dönmez ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Cennet Dönmez (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı