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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı
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Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki bir panelvan aracın kontrolden çıkarak tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Adem Ç. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen tıra çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolunda seyir halindeki 11 DA 363 plakalı panelvan araç sürücüsü Adem Ç., Vezirhan mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen 54 AEC 757 plakalı tıra çarptı. Yaşanan trafik kazasında 11 DA 363 plakalı panelvan araç sürücüsü Adem Ç., ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, trafik kontrollü bir şekilde verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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