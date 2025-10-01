Bilecik'te Trafik Denetiminde 48 Sürücüye Ceza

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan denetimlerde, 48 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, kask takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller tespit edildi. İhlal yapan 48 aracın tescil plakasına idari para cezası kesildi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Sayın vatandaşlarımız! Bizler tüm denetleme araçlarımızla 7 gün 24 saat sizlerin güvenliği için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Trafik kuralları sizlerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının can güvenliği için vazgeçilmezdir. Lütfen kurallara uyalım ve çok daha güvenli bir trafik ortamına hep birlikte erişelim" dedi. - BİLECİK