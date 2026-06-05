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Bilecik'te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi

Bilecik'te bir ev toprak kayması ihtimaline karşı tahliye edildi
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Bilecik'te bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki tek katlı müstakil ev, olası yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tahliye edildi.

Bilecik'te temel kazısı yapılan bir inşaat alanı kenarında bulunan tek katlı müstakil ev toprak kayması tehlikesine karşı tahliye edildi.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Meltem Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir ev yapımı için temel çalışmasına başlayan bir inşaat firması çalışması sırasında bir toprak kayması yaşandı. Olay yerine hemen zabıta ekipleri yönlendirilirken, ekipleri alanda incelemeler yaptı. Yaşanan kayma sonucu Kırklar 2 Sokak üzerine bulunan evde bir zarar meydana gelmezken, muhtemel bir büyük kayma sonucu evin yıkılma riskine karşı zabıta ekiplerince tek katlı müstakil ev boşaltıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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