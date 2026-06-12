2 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı
Bilecik'te bir işçi, tır üzerindeki panellere ip bağlamaya çalışırken 2 metre yükseklikten düşerek sol bacağından yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilecik'te tır üzerinde bulunan panellere ip bağlamaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.
Olay Bilecik merkeze bağlı Başköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Bayburt Group isimli işletmede işçi olarak çalışan Mehmet E. döküm sahasında tır üzerinde bulunan panellere ip bağlamaya çalıştığı esnada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yere düşen işçi sol bacağından yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı