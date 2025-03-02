Bilecik'te Tır ve Otobüs Çarpıştı: 1 Ağır 11 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun 20'nci kilometresi Poyra Mevki'inde bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda tır şoförü ağır yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir kara yolu trafiğe kapandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün olay yerine gelmesi beklenirken ekipler incelemelerini sürdürüyor - BİLECİK