Bilecik'te TIR ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'in Vezirhan beldesinde meydana gelen trafik kazasında tır, emniyet şeridinde duraklayan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece D-650 karayolunda Sakarya istikametine seyreden Sağdık S. idaresindeki 15 ABD 344 plakalı çekici/tır, emniyet şeridinde duraklama yapan Mehmet Ali Ş.'nin kullandığı 43 RC 900 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
