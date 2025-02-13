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Bilecik'te Tır Devrildi, Kuruyemişler Yola Saçıldı

Bilecik'te Tır Devrildi, Kuruyemişler Yola Saçıldı
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Sakarya-Osmaneli-Bilecik D-650 karayolunda seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve tırın dorsesindeki kuruyemişler yola saçıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, yola dökülen kuruyemişler temizlendi.

Bilecik'te seyir halindeki tır devrildi, kuruyemişler yola saçıldı. Yaşanan trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Osmaneli-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 64 BF 466 plakalı tır sürücüsü Adnan S., Vezirhan Beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır devrilirken, dorsesinde yüklü çerezler yola saçıldı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan araç sürücü Adnan S., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan trafik kazası sonrası yola saçılan kuruyemişler Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, trafiğe kapalı olan Sakarya-Osmaneli-Bilecik karayolu bir süre sonra normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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