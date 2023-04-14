60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü sağ salim kurtarıldı

Bilecik'te lastiği patlayan tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik- Osmaneli karayolunda meydana gelen kazada, rampalara geldiği sırada Emre Ersöz Gülümbe idaresindeki 54 LG 476 plakalı tırın lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri sürücü Ersözü araçtan çıkardı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.