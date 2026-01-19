Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı
Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, aracın sürücüsü tarafından 112 acil servisine bildirildi.
Olay ; Bilecik- Osmaneli karayolu Beşevler köyü mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan Bursa'nın İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan Metin Ç. idaresindeki 22 AEL 297 plakalı ticari aracın motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücüsü Metin Ç. hemen aracını yolun sağ tarafına çekerken durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK