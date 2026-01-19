Haberler

Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı

Güncelleme:
Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, aracın sürücüsü tarafından 112 acil servisine bildirildi.

Bilecik'te bir ticari araçta seyir halinde iken başlayan yagın, itfaiyenin anından müdahalesiyle söndürüldü.

Olay ; Bilecik- Osmaneli karayolu Beşevler köyü mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan Bursa'nın İznik ilçesi istikametine seyir halinde olan Metin Ç. idaresindeki 22 AEL 297 plakalı ticari aracın motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücüsü Metin Ç. hemen aracını yolun sağ tarafına çekerken durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
