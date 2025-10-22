Bilecik'te Tek Taraflı Trafik Kazasında 7 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu sabah meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in İnönü ilçesi ile Bozüyük arasındaki Akpınar mevkiinde seyir halinde olan 35 ACD 683 plakalı otomobilin sürücüsü Erkan E., bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın ardından toprak zemin üzerindeki ağaçlık alanda takla attı. Kazada sürücü Erkan E. ile eşi Hülya E. ve çocukları Ruken E., Fatma Zehra E., Berfin E., Meryem E. ve Melisa E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikat başlatıldı. - BİLECİK