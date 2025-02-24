Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü sırasında birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan Ö.T.'yi yakalayarak tutukladı.
Bilecik'te jandarma ekipleri gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan şahsı yakaladı.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan Ö.T. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak Bilecik M
Jandarma ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - BİLECİK