Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü sırasında birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan Ö.T.'yi yakalayarak tutukladı.

Bilecik'te jandarma ekipleri gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan şahsı yakaladı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranmakta olan Ö.T. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak Bilecik M

Jandarma ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı!
img

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
img

SAG ödülleri sahiplerini buldu: 'Konsey' ve 'Shogun' geceye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına yanıt
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.