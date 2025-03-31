Bilecik'te Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın boş olduğu ve hayvanların bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK