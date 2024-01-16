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Bilecik'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 117 Sikke Ele Geçirildi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 117 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Bilecik'te gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 117 adet sikke ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Tarihi Eser Kaçakçılığına' yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonda 177 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konu hakkında bir kişi gözaltına alınırken ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Suç Operasyon 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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