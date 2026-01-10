Haberler

Bilecik'te seyir halinde talaş yüklü tır dorsesi alev aldı

Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu üzerinde seyir halindeki talaş yüklü tırın dorse kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yaralanma yaşanmadı.

Olay, Bilecik- Eskişehir D-650 karayolu Kurtköy Köy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bilecik'ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki İlker T. idaresindeki talaş yüklü 01 AHA 963 plakalı çekici/tırın dorse kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, araca sıçramadan söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

