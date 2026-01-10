Bilecik'te seyir halinde talaş yüklü tır dorsesi alev aldı.

Olay, Bilecik- Eskişehir D-650 karayolu Kurtköy Köy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bilecik'ten Bozüyük ilçesine seyir halindeki İlker T. idaresindeki talaş yüklü 01 AHA 963 plakalı çekici/tırın dorse kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, araca sıçramadan söndürüldü. Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK