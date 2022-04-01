Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Bilecik'te ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İsmail Topal idaresindeki 26 FB 200 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Okan Vural yönetimindeki 11 T 0040 plakalı ticari taksinin çarpıştı. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Sümeyye A. (26) ve Emir A. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Topal, Otomobil, Bilecik, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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