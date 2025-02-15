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Bilecik'te Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Enes Ş. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücü ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Gölpazarı-Bilecik karayoluna seyir halindeki 16 CKR 09 otomobil sürücüsü Enes Ş., Üyük Köyü mevkiini geçince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü Enes Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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