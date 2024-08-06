Bilecik'te Son Kora Gazisi Selim Arı Hayatını Kaybetti
Piyade er olarak askerlik yaparken Kore Savaşına katılarak 'Kore Gazisi' unvanı alan ildeki son Kora Gazisi olan Selim Arı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bilecik'te ikamet eden son Kora Gazisi olan Selim Arı hayatını kaybetti.
Piyade er olarak askerlik yaparken Kore Savaşına katılarak 'Kore Gazisi' unvanı alan ildeki son Kora Gazisi olan Selim Arı tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kora Gazisi Selim Arı'nın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Yeni Mahalle Yeşil Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK