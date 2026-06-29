Haberler

Sobadan çıkan yangın bağ evindeki kulübeyi küle çevirdi

Sobadan çıkan yangın bağ evindeki kulübeyi küle çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir bağ evindeki kulübede sobadan çıkan yangın, kulübeyi tamamen yaktı. Can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te sobadan çıkan yangın bağ evindeki kulübeyi küle çevirdi.

Yangın dün gece, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin C.'ye ait tarlada bulunan bağ evindeki kulübede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, gündüz saatlerinde yakılan sobadan kaynaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kulübe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı

Zorla aracına bindiği kadına dehşeti yaşattı! Otoparka götürüp...