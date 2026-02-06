Bilecik'te sivil otobüs denetiminde 1 sürücüye işlem

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen sivil otobüs denetiminde 1 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı trafik faaliyeti kapsamında Bilecik'in Pazaryeri-İnegöl İl Yolu ile Bozüyük-Tavşanlı İl Yolu üzerinde sivil otobüs denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 1 sürücüye idari işlem uygulandı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, denetimler sırasında araçlarda bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - BİLECİK