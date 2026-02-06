Haberler

Bilecik'te sivil otobüs denetiminde 1 sürücüye işlem

Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen sivil otobüs denetiminde, Jandarma ekipleri tarafından bir sürücüye idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında yolculara emniyet kemeri kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen sivil otobüs denetiminde 1 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı trafik faaliyeti kapsamında Bilecik'in Pazaryeri-İnegöl İl Yolu ile Bozüyük-Tavşanlı İl Yolu üzerinde sivil otobüs denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 1 sürücüye idari işlem uygulandı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, denetimler sırasında araçlarda bulunan yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapılırken, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

