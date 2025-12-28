Haberler

Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Güncelleme:
Bilecik-Bozüyük yolu üzerinde seyir halindeyken elektrik arızası nedeniyle alev alan otomobilde yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik- Bozüyük istikametinde seyir halinde olan İsmail K. (69) idaresindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, elektrik arızası nedeniyle motor kısmından aniden alev aldı. Yangının büyüdüğünü fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti ve dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
