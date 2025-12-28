Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Bilecik'te seyir halindeyken aniden alev alan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bilecik- Bozüyük istikametinde seyir halinde olan İsmail K. (69) idaresindeki 11 AK 992 plakalı otomobil, elektrik arızası nedeniyle motor kısmından aniden alev aldı. Yangının büyüdüğünü fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekti ve dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK