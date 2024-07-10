Bilecik'te seyir halindeki motosiklet devrildi, sürücü yaralandı
Bilecik merkezinde seyir halinde olan bir motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Caddesinde seyir halindeki 11 ABZ 857 plakalı motosiklet sürücüsü Aylin Ş., Karayolları Kavşağı geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK