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Bilecik’te şehirlerarası otobüste 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı

Bilecik’te şehirlerarası otobüste 2 şahıs üzerinden uyuşturucu çıktı
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Bilecik’te şehirlerarası otobüste polis ekipleri tarafından yapılan 2 şahıs üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bilecik'te şehirlerarası otobüste polis ekipleri tarafından yapılan 2 şahıs üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yolcu otobüsünde seyahat eden şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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