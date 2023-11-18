Bilecik'te Sahte Döviz Kullanarak Alışveriş Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte döviz kullanarak alışveriş yaptığı ihbarını aldıkları şahısları yakaladı. Şüphelilerin üzerinde çok sayıda sahte para ve uyuşturucu hap bulundu. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

Bilecik'te sahte döviz ile alışveriş yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik İI Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların yapmış oldukları alışverişlerde döviz cinsinden sahte para kullandıkları ihbarı aldı. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs ile kullandıkları araç tespit edildi. Bu şahısların Antalya'da bulunduklarının tespit edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Şüpheli 3 şahıs 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 Euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK