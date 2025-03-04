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Bilecik'te Ramazan Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te Ramazan Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan ayı boyunca alınacak güvenlik tedbirleri ve ildeki genel durum değerlendirildi. Yılmaz, Bilecik'in huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu vurguladı.

Bilecik'te 'Ramazan Tedbirleri ve Genel Durum Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla 'Ramazan Tedbirleri ve Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayı boyunca alınacak güvenlik tedbirleri ve genel durum değerlendirilerek, Bilecik'in huzuru ve güvenliği için alınacak önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Ramazan ayının toplumsal huzur ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirterek, "Bilecik'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur" vurgusunda bulundu.

Toplantıya katılan emniyet yetkilileri, Ramazan ayı boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirttiler. Ayrıca, şehrin farklı bölgelerinde alınacak ek güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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