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Bilecik'te polis ekipleri, 100 öğrenciye akran zorbalığına karşı bilgilendirme yaptı

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Bilecik'te polis ekipleri, 100 öğrenciye akran zorbalığına karşı bilgilendirme yaptı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' Projesi kapsamında Gençlik Merkezi'nde 100 öğrenciye bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda akran zorbalığının önlenmesi, güvenli okul ortamı, genel güvenlik ve güvenli internet konularında bilgi verildi.

Bilecik'te öğrencilere akran zorbalığına karşı bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde 100 öğrencinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, karşılaşılan durumlarda izlenebilecek yollar ve güvenli bir okul ortamının oluşturulmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Ayrıca polislik mesleği, genel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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