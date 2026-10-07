Haberler

Bilecik'te polis, 95 lise öğrencisine akran zorbalığına karşı eğitim verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te polis, 95 lise öğrencisine akran zorbalığına karşı eğitim verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te polis ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 95 lise öğrencisine akran zorbalığı ve güvenli internet eğitimi verdi. Eğitimde genel güvenlik ve polislik mesleği de anlatıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Bilecik'te 95 lise öğrencisine akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere akran zorbalığının önlenmesi, güvenli internet kullanımı, genel güvenlik ve polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı. Gençlerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımaları ve güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, öğrencilerin konuya ilişkin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Derin Mermerci'nin 200 yıllık yalısına vapur çarptı! O anlar kamerada

"Yalı hayatı korkunç" demişti! Gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu

Suçu değil, sabıka fotoğrafı gündem oldu
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi

AVM'de tavandan gelen sesler çalışanları da polisi de alarma geçirdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi

Terör örgütü PKK'dan radikal karar! Tarih bile verildi

Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan