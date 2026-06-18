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Park halindeki kamyonete çarptı, 2 çocuk yaralandı

Park halindeki kamyonete çarptı, 2 çocuk yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük istikametine seyir halindeki 42 AGM 667 plakalı otomobil sürücüsü A.T. bir anlık dikkatsizliği sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde yolcu olarak bulunan A.Ö.T. ve S.B.T. yaralandı.

Yaralı çocukların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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