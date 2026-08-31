Geyik Otomobilin Çarpması Sonucu Telef Oldu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda seyreden bir otomobilin aniden yola fırlayan geyiğe çarpması sonucu hayvan telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, geyik ekiplerce gömüldü.
Bilecik'te aniden yola fırlayan geyik, otomobil çarpması sonucu telef oldu.
Kaza, önceki gece Bozüyük ilçesinde meydana geldi. Bozüyük-Tavşanlı kara yolunda seyreden İbrahim K.'nin kullandığı 26 RA 938 plakalı otomobilin önüne aniden bir geyik çıktı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, telef olan hayvanı Bozüyük Milli Parklar Şefliği ekipleri olay yerinden alarak gömdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı