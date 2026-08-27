Gölpazarı'nda Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirhan-Gölpazarı karayolu Kurşunlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Ç. idaresindeki 34 CES 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Enver Çelik yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı