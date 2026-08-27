Haberler

Gölpazarı'nda Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı

Gölpazarı'nda Otomobil Yoldan Çıktı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıktı. Kazada sürücü Enver Ç. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araçtaki yolcu Şükran Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirhan-Gölpazarı karayolu Kurşunlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Ç. idaresindeki 34 CES 408 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Enver Çelik yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı

Eski sevgilisiyle hesabı kapatmak istedi! Buluşma karakolda bitti
Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı! Motorin 80 liranın altına düştü

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim
İstanbul Sultangazi'de kadın kılığında hırsızlık: Mahalleli kovaladı, polis yakaladı

Kadın kıyafetli hırsızı mahalleli kovaladı
Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet