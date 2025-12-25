Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'te otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bilecik- Eskişehir Karayolu'nda Başköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.Ü. (39) idaresindeki 54 ABZ 347 plakalı otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde kavşağa girmeye çalışan O.K. (72) idaresindeki 16 ZR 087 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ü., yanında yolcu olarak bulunan C.İ. (33) ve A.A. (34) ile kamyonet sürücüsü O.K. ve yanında yolcu olarak bulunan S.S.G. (56) isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK