Bilecik'te Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Mehmet U., yönetimindeki 11 AAB 520 plakalı otomobil Bayırköy Beldesine gelmeden Hamza Can B. idaresindeki 34 ZL 0026 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Kerem K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK