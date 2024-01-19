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Bilecik'te Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Yaralı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Mehmet U., yönetimindeki 11 AAB 520 plakalı otomobil Bayırköy Beldesine gelmeden Hamza Can B. idaresindeki 34 ZL 0026 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Kerem K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaneli Bilecik Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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