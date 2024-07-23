Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Eski Otogar Kavşağı'na meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolları istikametinden sanayi istikametine seyir halindeki Miryahya S. idaresindeki 34 KFU 816 plaka motosiklet kavşağa geldiğinde önünde seyreden Batuhan H. idaresindeki 11 TA 944 plaka otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Miryahya S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK